Dani Alves restituisce i soldi a Neymar: la cifra

Dopo il ricorso della vittima e della Procura respinto dal Tribunale di Barcellona, Dani Alves rimane in libertà in attesa del giudizio definitivo sulla condanna per stupro. La scarcerazione del brasiliano era stata possibile solo dopo il pagamento della cauzione, pari a un milione di euro, e a un processo durato 14 mesi. Tra chi aveva aiutato economicamente la famiglia di Dani Alves per la difesa in tribunale c'era anche il padre di Neymar.