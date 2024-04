Nagore Aranburu, il segreto del successo di Xabi Alonso: e quella volta che Peter Crouch…

Il segreto di Xabi Alonso? Tanta determinazione e caparbietà ma anche una vita privata serena. Dal 2009 l'allenatore del Bayer Leverkusen è felicemente sposato con Nagore Aranburu. Classe 1976, nata e cresciuta in Spagna, la modella e imprenditrice (per un lungo periodo ha gestito un negozio di abbigliamento per bambini a San Sebastian) non ha esitato a seguire il marito nei vari spostamenti lavorativi. I due si sono conosciuti nel 2003 ad una cena con amici e da allora non si sono più lasciati. Il matrimonio è arivato nel 2009 con una cerimonia intima e discreta nella chiesa di Zorroaga.

Xabi Alonso e la serenità con la moglie Nagore Aranburu La coppia è molto unita ma allo stesso tempo riservata. Xabi e Nagore si sostengono a vicenda nei rispettivi progetti. Hanno tre figli: Jontxu (2008), Ane (2010) ed Emma (2013). Nagore spesso condivide foto di famiglia sui social network e qualche tempo fa ha dichiarato: "Il mio periodo preferito dell’anno è quando finisce la stagione calcistica e i miei figli finiscono l’anno scolastico, facciamo le valigie e passiamo qualche giorno in vacanza tutti insieme. Questo è imbattibile". Nel corso di questa lunga relazione non sono mancati però i problemi: nel 2014, ad esempio, si è vociferato di un presunto tradimento di Xabi con la cantante Russian Red che avrebbe portato Nagore a chiedere al marito di lasciare il Real Madrid per accettare l'offerta del Bayern Monaco.

Quando Peter Crunch ci ha provato con la moglie di Xabi Alonso Ma c'è un altro curioso aneddoto che riguarda Xabi Alonso e la moglie. L'ex calciatore inglese Peter Crouch ha confidato di averci provato involontariamente con Nagore Aranburu. "A Liverpool, dopo la firma, andai a vivere all'Hope Street Hotel. Alla reception c'era una ragazza bellissima, non riuscivo a credere che mi sorridesse tutto il tempo", ha ricordato qualche tempo fa al Mail. Si trattava di Nagore ma Crouch non ne era a conoscenza: "All'allenamento l'ho raccontato ai ragazzi: 'davvero, è bellissima, credo che ci stia'. Carragher chiamò alcuni compagni e mi disse: 'raccontala di nuovo'. E io l'ho fatto: 'È bellissima, capelli scuri, aria spagnola'. Ed è venuto fuori che era la compagna di Xabi Alonso, che stava lavorando un po' per migliorare il suo inglese. Xabi è stato carino a riguardo, lei anche, Carragher un po' meno".

