Mattia Giani, folla e commozione ai funerali. La fidanzata: "Dovevamo sposarci"

La scomparsa di Mattia Giani ha scosso tutto il mondo del calcio. Dopo un malore in campo, il calciatore del Castelfiorentino United è morto. Minuti di silenzio su tutti i campi di Serie A, B e C, e la dedica in Europa League di Gianluca Mancini (sua sorella è fidanzata con il fratello di Mattia). Oggi circa un migliaio di persone gli hanno dato l'ultimo saluto al Santuario della Madona di San Romano, in provincia di Pisa.