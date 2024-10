Allegri di nuovo nonno: è nato il piccolo Edoardo, festa per Valentina

Una tesi di laurea dedicata e il secondo nipote. Il 10 ottobre sarà una data da ricordare per Max Allegri, citato come modello da uno studente di comunicazione pubblica e d'impresa nella sua discussione sulla resilienza e diventato nonno bis a soli 57 anni. È infatti nato proprio ieri il piccolo Edoardo, secondogenito della figlia Valentina, 29 anni, avuta dal matrimonio con la prima moglie Gloria. Una grande gioia per l'allenatore ex Juve, che ha festeggiato l'arrivo del secondo nipotino all'ospedale San Raffaele di Milano. Lo scorso anno, a febbraio, era nato Filippo: "Mi ha fatto una sensazione strana diventare nonno", aveva confessato Max con un sorriso e tanta emozione.