Haaland diventa papà, la frase a sorpresa della fidanzata

Erling Haaland ha rivelato che diventerà presto papà dopo aver battuto un altro record : a 24 anni è diventato il miglior marcatore di sempre del suo Paese. Grazie ad una doppietta contro la Slovenia in Nations League: l'attaccante ha segnato al 7' e al 62' della gara, rispettivamente il 33esimo e il 34esimo gol con la Norvegia. Il giocatore del Manchester City ha pubblicato una foto sui social media in cui indossa un pallone sotto la maglietta e si succhia il pollice. Allo scatto ha aggiunto un'emoji di un bambino e la scritta 'soon' ovvero 'presto'. Haaland è fidanzato da un paio d'anni con Isabel Haugseng Johansen , amica d'infanzia. Da sempre molto riservata la ragazza ha fatto uno strappo alla regola e in un video diffuso dai media norvegesi ha ammesso: "Sto molto bene". Il bebè nascerà nei primi mesi del 2025.

La storia d'amore tra Halaad e Isabel Haugseng Johansen

Haaland e Isabel si sono conosciuti e innamorati grazie alla passione comune per il calcio, a Byrne. Si sono incontrati da ragazzini e col tempo entrambi sono diventati giocatori di calcio professionisti. Classe 2004, la fidanzata di Haaland gioca nella squadra femminile norvegese del Bryne Fotballklubb. Sono stati amici per un decennio, poi è scoppiata la passione nel 2022 e ora sono pronti a mettere su famiglia. "Eravamo solo dei bambini che tiravano calci a un pallone senza preoccuparci del mondo", ha ricordato lui in un'intervista per poi aggiungere: "Eravamo inseparabili in campo. Allora non lo sapevamo, ma quei momenti furono le fondamenta di qualcosa di molto più grande".