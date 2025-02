Dybala e la moglie Oriana hanno preso la decisione più bella della loro vita

Grossa novità in casa Dybala. Oriana Sabatini ha dichiarato che sta cercando di avere un figlio con Paulo e che entrambi vogliono diventare genitori . "Sì, stiamo cercando un figlio e vogliamo diventare genitori. Ma cerco di non forzare la situazione perché altrimenti è peggio. Questo è quello che è successo a me con il matrimonio. Va bene che non abbia nulla a che fare con ciò che è naturale e biologico, ma lasciamo che tutto questo accada quando deve accadere. Stiamo bene così e non dobbiamo forzare le cose", ha dichiarato ai giornalisti del programma tv LAM, che l'hanno fermata in aeroporto. La cantante e attrice è tornata in madrepatria per passare del tempo con la sua famiglia e godersi qualche giorno al caldo. Oriana ha spiegato che il suo desiderio di diventare madre è cresciuto nel tempo e solo dopo aver conosciuto l'attaccante, che ha sposato la scorsa estate.

Dybala e Oriana Sabatini stanno provando ad avere un figlio

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono convolati a nozze lo scorso luglio e da allora circolano voci su una presunta gravidanza che però, al momento, non c'è. In diverse occasioni Ori ha smentito le voci e ha chiarito che, quando accadrà, sarà lei stessa a raccontarlo. L'artista è tornata in Argentina per un breve soggiorno e, all'aeroporto, ha risposto alle domande dei giornalisti. La Sabatini ha affermato che non aspetta ancora un bambino. "Farò io l'annuncio quando sarà", ha puntualizzato. E in merito ai pettegolezzi nati dopo le foto di Natale, in cui sfoggiava delle rotondità sospette ha ribadito: "Questi commenti sono nati dopo che hanno visto che avevo un po' di pancia, ed è un po' strano pensare che si possa avere la pancia solo se si è incinte. Soprattutto, se le persone non sanno cosa stai attraversando interiormente (in precedenza aveva parlato di un periodo di stress e abbuffate, ndr). Le cose cambiano. Bisogna stare un po' più attenti perché il corpo di una persona cambia". Oriana ha infine rivelato che sta lavorando a nuovi progetti musicali e che presto pubblicherà nuove canzoni.