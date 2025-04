Paura per Arthur Melo, il calciatore derubato a Barcellona

Brutta disavventura per l'ex centrocampista della Juve Arthur Melo. Il giocatore brasiliano, ancora di proprietà dei bianconeri ma in prestito al Girona, è stato derubato a Barcellona, mentre si trovava nel parcheggio di Passeig de Gracia. Stava ritirando il biglietto per l'auto, quando un uomo è arrivato da dietro e gli ha preso l'orologio per poi scappare e salire in sella alla moto del complice.