Pellegrini, che sorpresa per la moglie Veronica: lei scoppia in lacrime  

L'amore è sempre stato un punto fermo nella vita di Lorenzo Pellegrini. Con Veronica Martinelli il capitano della Roma ha saputo creare una splendida famiglia, di cui fanno parte tre adorabili figli. Un matrimonio solido, una certezza per il calciatore. E così per festeggiare il settimo anniversario di matrimonio Pellegrini ha voluto omaggiare la sua splendida dolce metà con una sorpresa molto romantica. Una cena, in un ristorante in riva al mare, adornato per l'occasione con molteplici rose rosse. Con i coniugi gli amici più cari e anche alcuni compagni di squadra come Mancini, Crisante ed El Shaarawy. Sui tavoli spiccava una scritta in latino, una frase che rispecchia molto la coppia formata da Pellegrini e la sua Veronica: "Amor est vitae essentia", ovvero "L'amore è la sostanza della vita". Durante la serata Lorenzo, microfono alla mano, ha pure cantato per la moglie Più bella cosa non c'è di Eros Ramazzotti. E lei non è riuscita a trattenere le lacrime.