Benzema innamorato a Cannes, con Lyna Khoudri è tutto diverso

È uno dei calciatori più amati, ma la popolarità internazionale di Karim Benzema contrasta con la segretezza che regola la sua vita personale. Il giocatore dell' Al-Ittihad Jeddah Club ha quattro figli nati da relazioni diverse, i cui dettagli sono stati raramente rivelati perché lui è da sempre molto attento alla propria privacy. Condivide poche immagini con la sua famiglia e nelle sue interviste non rilascia quasi mai dichiarazioni che vanno oltre l'aspetto sportivo. Ecco perché è stata così sorprendente la sua ultima apparizione al Festival di Cannes , palcoscenico scelto per fare qualcosa che non aveva mai fatto prima: presentare la sua nuova compagna, Lyna Khoudri, astro nascente del cinema francese.

Benzema a Cannes con la nuova fidanzata Lyna Khoudri

A Cannes c'è stato grande stupore quando il vincitore del Pallone d'Oro ha sfilato sul red carpet alla première del film 13 giorni 13 notti. La presenza di Benzema non era prevista, dato che non c'era mai stato prima d'ora e le sue apparizioni sono solitamente legate alla sua carriera sportiva, ma ancora meno ci si aspettava che fosse accompagnato da una delle protagoniste del film: Lyna Khoudri. I due sono arrivati mano nella mano, attirando l'attenzione di tutti e scambiandosi gesti d'intesa. Nonostante la sua proverbiale riservatezza il giocatore sembrava completamente a suo agio accanto alla sua dolce metà e davanti a centinaia di fotografi. Al momento, però, non si hanno molte informazioni su questa nuova coppia. Ma pare che i due si frequentino dallo scorso autunno e i like di lui alle foto social di lei non sono passati inosservati ai fan più fedeli.

Chi è Lyna Khoudri

Lyna Khoudri è la nuova stella del cinema francese. Nata nel 1992 in Algeria, figlia di un insegnante di violino e di una giornalista. Si è trasferita in Francia all'età di due anni: la sua famiglia è stata costretta a lasciare il Paese africano durante la guerra civile perché suo padre "era stato minacciato di morte dai fondamentalisti". Hanno lasciato tutto alle spalle, persino le loro avviate carriere, e sono stati costretti a reinventarsi. Sua madre ha trovato lavoro come cassiera mentre suo padre ha aperto paninoteche, cabine telefoniche e internet café. Fin da piccola Lyna è stata attratta dal teatro, dal cinema e dalla recitazione in generale. Dopo alcune apparizioni in serie tv, il suo debutto sul grande schermo è arrivato con il film del 2017 Les Bienheureux. Grazie a questo lavoro ha raggiunto grande notorietà ma ha vinto anche il Premio Orizzonti come migliore attrice al Festival del cinema di Venezia. Da lì sono seguiti altri progetti e premi, tra cui il prestigioso Cesar, l'Oscar francese, nella categoria Breakthrough Artist.