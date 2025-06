Gollini si è sposato, chi è la moglie Ariel Serra

Pierluigi Gollini si è sposato . Il secondo portiere della Roma ha detto "sì" ad Ariel Serra. La cerimonia si è svolta in riva al mare, con gli sposi che si sono giurati amore eterno scalzi. Un evento total white, visto che anche agli invitati è stato chiesto di indossare un look bianco. "C’era il sole, c’era il mare, c’erano i nostri amici, c’era del buon vino e della bella musica ma soprattutto c’era Amore! Tanto amore, quello vero!", ha scritto il calciatore a corredo di una serie di foto che lo ritraggono felice con la neosposa.

Chi è Ariel Serra, la moglie di Gollini

Classe 2000, Ariel Serra è una modella e attrice genovese. Nel 2016 ha vinto il titolo di 'Ragazza, moda, spettacolo'. Esperta pattinatrice, sport che ha praticato anche a livello agonistico, è appassionata di equitazione e danza. La storia d'amore con Pierluigi Gollini sarebbe iniziata quasi due anni fa ma non si hanno ulteriori dettagli a riguardo. L'estremo difensore in passato è stato legato per tre anni a Giulia Provvedi de Le Donatella e poi ha avuto un flirt con Angela Nasti, la cognata di Zaccagni.