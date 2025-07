Wanda Nara su di giri, nuova casa a Buenos Aires: il video è virale

BUENOS AIRES (Argentina) - Grande entusiasmo da parte Wanda Nara, che sta per avere una nuova casa nella periferia di Buenos Aires. L'ex moglie e agente di Mauro Icardi ha mostrato sui propri profili social le immagini dell'abitazione, non ancora completata. Sulle storie Instagram della donna si vedono i sacchi di cemento degli operai sul pavimento ancora privo di rivestimento. Wanda però sembra entusiasta per il lavoro che sta per essere concluso.