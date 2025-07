Pocho Lavezzi ha svelato il suo lato più intimo parlando del suo percorso di recupero e di come l'arrivo del figlio più piccolo gli abbia cambiato la vita. Nel 2024 è arrivato infatti Vittorio , frutto dell'amore con l'attuale compagna Maria Guadalupe Tauro . "Sto bene e sto continuando il trattamento. Sono contento di tutto questo", ha dichiarato a Puro Show l'ex giocatore, chiarendo di rimanere concentrato sulla sua guarigione dopo i problemi di dipendenze e salute mentale. Ha anche spiegato che la paternità è tornata al centro della sua vita: "Anche a me la paternità rende molto felice. Essere padre a quest'età è diverso perché ho altre priorità. Mi fa sentire diverso rispetto alla seconda volta".

Il figlio maggiore di Lavezzi è calciatore

Il Pocho ha poi parlato con orgoglio del debutto calcistico del figlio maggiore, che ha deciso di seguire le sue orme. Tomas Lavezzi, classe 2005, gioca attualmente nel campionato argentino. "Sono molto orgoglioso di ciò che gli è capitato, sono felice. Lui non mi chiede consigli e io cerco di fargli fare le cose che gli piacciono, di fargli fare esperienze e di lasciare che sperimenti la sua strada". Riguardo al suo ruolo di padre, ha sottolineato l'importanza di rispettare l'indipendenza del figlio: "La carriera è sua, cerco di non interferire. Oggi i social media hanno un'enorme influenza. Penso che tutto si sia evoluto in una nuova direzione, e va bene così". Lavezzi ha concluso menzionando il sostegno incondizionato della sua famiglia, in particolare proprio del figlio maggiore: "È più grande, ma sembra molto più maturo. Sono contento che mi abbia sostenuto in questo modo, e con la maturità di una persona più grande".