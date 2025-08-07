I sei hotel di lusso di Leo Messi: un impero turistico in continua crescita

Oltre ai suoi successi sportivi, Leo Messi ha costruito una fortuna che include una catena di boutique hotel di lusso . Dal 2017, il calciatore ha investito nel settore turistico attraverso il marchio MiM Hotels , gestito dal Majestic Hotel Group, e ora possiede sei proprietà in Spagna e Andorra, ciascuna progettata per un pubblico esigente, amante del design, del comfort e delle destinazioni con personalità. Messi si impegna a portare il suo tocco personale in ciascuno dei suoi progetti alberghieri, concentrandosi su location esclusive che combinano paesaggi unici, un'architettura meticolosa e servizi pensati per chi apprezza la cura dei dettagli e il comfort. Pertanto, ogni hotel riflette un'esperienza unica, in linea con l'ambiente circostante e l'identità della regione in cui si trova.

1. Hotel MiM Sitges (Barcellona)

Situato nel cuore di Sitges, un'incantevole cittadina costiera a 40 minuti da Barcellona, questo hotel è stato il primo ad entrare a far parte dell'impero turistico di Messi. A soli 100 metri dalla spiaggia, l'Hotel MiM Sitges si erge come un edificio moderno con facciata in vetro, certificato LEED Gold per il suo design sostenibile. Dispone di 77 camere, tra cui suite con terrazza privata e vista mare. Il suo stile contemporaneo combina materiali pregiati e ampie finestre che creano un'atmosfera rilassante. Tra i servizi principali figurano una spa con piscina riscaldata, un percorso acquatico, una palestra all'avanguardia, una terrazza panoramica con bar e una piscina all'aperto. Le tariffe per una camera doppia standard partono da 122 € a notte in bassa stagione.

2. Hotel MiM Ibiza Es Vivé

Nel 2018, Messi ha acquisito lo storico hotel Es Vivé per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, aggiungendo così una proprietà strategica su una delle isole più ambite d'Europa. Situato a pochi passi dalla spiaggia di Ses Figueretes, il MiM Ibiza Es Vivé coniuga l'architettura art déco con un'atmosfera di raffinatezza ed esclusività. Inoltre, l'edificio è stato ristrutturato con criteri che ne hanno preservato l'identità visiva originale. Dispone di 52 camere arredate con un'estetica glamour e contemporanea. La sua atmosfera chic e cosmopolita si rivolge a un pubblico adulto ed esigente. Tra i punti di forza figurano una spa con trattamenti esclusivi, un bar panoramico con DJ, una piscina con lettini balinesi e un ristorante internazionale. Le tariffe a notte variano da €226 a €525 a seconda della stagione e della categoria di camera.

3. Hotel MiM Mallorca

Nel 2020, la star argentina ha ampliato la sua catena MiM Hotels con l'acquisizione dell'allora Hotel Fona Mallorca, situato nella località di S'Illot, a pochi metri dal mare e a soli 50 metri dalla spiaggia di Sa Coma. Dopo una completa ristrutturazione, l'edificio è stato trasformato in un esclusivo hotel per soli adulti, incentrato sul relax e sul benessere. Dispone di 98 camere distribuite su quattro piani, progettate in puro stile mediterraneo. La sua estetica costiera contemporanea comprende camere spaziose, tonalità chiare e materiali naturali. I servizi dell'hotel includono due piscine all'aperto, una con bordo a sfioro, una spa completa, un ristorante con cucina locale e una terrazza solarium sul tetto con vista panoramica. La tariffa media a notte è di circa 200 €, anche se in bassa stagione le opzioni partono da 122 €.

4. Hotel MiM Baqueira

Situato nella stazione sciistica di Baqueira Beret, questo hotel di montagna è pensato per chi desidera abbinare attività sportive a un alloggio di qualità. Dispone di 141 camere , tra cui doppie, familiari e suite. Il suo stile rustico-moderno combina materiali caldi come pietra e legno, creando un'atmosfera accogliente. Tra i suoi servizi figurano una spa con percorso acquatico, deposito sci, servizio navetta per le piste e un ristorante che serve piatti della cucina regionale. Le tariffe a notte partono da 150 €.

5. Hotel MiM Andorra

L'Hotel MiM Andorra ha aperto i battenti a febbraio 2023, segnando l'ultima aggiunta alla catena alberghiera Messi. La società, gestita dal Majestic Hotel Group dal 2017, ha annunciato la riapertura dell'ex Hotel Casa Canut, situato in Avenida Carlemany a Escaldes-Engordany, sul suo sito web. Nel giugno 2021, MiM Hotels ha ampliato il suo portfolio con l'acquisto dell'Hotel Casa Canut, che è stato sottoposto a una ristrutturazione completa per adeguarlo agli standard del gruppo e rilanciarlo con la nuova identità MiM Andorra. L'hotel dispone di 31 camere spaziose con arredi sobri e un design ispirato all'architettura scandinava, che enfatizza un elegante minimalismo con toni neutri e dettagli di lusso. La suite più degna di nota è la Suite Leo Messi, un esclusivo spazio di 62 m² con una terrazza di 46 m² con vista su Carlemany Avenue e sul passaggio. È dotata di un letto king-size per due persone, una vasca da bagno, una Jacuzzi, una doccia idromassaggio, un bagno completo e un WC aggiuntivo. La gastronomia è offerta da Hincha, un nuovo concept di ristorante nato dalla collaborazione tra MiM e lo chef stellato Michelin Nandu Jubany. L'hotel dispone anche di una spa e di un'area piscina che completano l'offerta benessere e relax. Il prezzo a notte parte da circa 200 € per le camere standard.

6. Hotel MiM Sotogrande Club Marítimo (Cadice)

Situato nel porto turistico di Sotogrande, in Andalusia, questo boutique hotel offre un tocco di lusso nautico. Offre viste sul Mediterraneo e un design contemporaneo di ispirazione marina, utilizzando materiali naturali per creare un'atmosfera rilassante. Dispone di 45 camere, molte delle quali con terrazza privata e vista sul porto. Dispone di due ristoranti che offrono cucina fusion, una spa, terrazze relax e accesso esclusivo al Marina Club. Le camere doppie partono da 230 €, mentre le suite possono arrivare fino a 504 € a notte.

Oltre il calcio, gli hotel di lusso di Messi

L'incursione di Messi nel mondo alberghiero riflette la sua ambizione di diversificare la sua eredità oltre il calcio, investendo in progetti che combinano qualità, esclusività e un forte impegno per l'esperienza degli ospiti. I suoi hotel MiM non solo offrono sistemazioni di prima classe, ma incarnano anche un tocco personale che trascende la passione sportiva per consolidare un patrimonio forte e attraente in destinazioni europee iconiche.