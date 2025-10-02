Lautaro Martinez, la confessione inaspettata della moglie: "Come se avessimo perso tutto"

In un'intervista rilasciata a Hola!, Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez, ha parlato della sua vita accanto al giocatore dell'Inter e di alcuni momenti difficili trascorsi insieme. "Non credo di poterlo dire, ma abbiamo attraversato un periodo molto difficile, anzi due", ha ammesso. "Abbiamo attraversato un periodo molto difficile. Ce ne sono stati due, in realtà. Uno quando è nato Theo, che ci ha un po' spaventato, anche se per fortuna lo abbiamo superato in fretta – ha spiegato -. E un altro nel 2021, di cui non posso ancora parlare, ma è stato molto duro, legato alla carriera calcistica di Lauti. Credo che un giorno potremo parlarne, ma ci sentivamo come se avessimo perso tutto. Grazie a Dio, siamo riusciti a superarlo". Non è chiaro a cosa si riferisse Agustina ma il riferimento è ovviamente a suo marito e alla sua carriera sempre all'Inter in quegli anni.
Lautaro Martinez e le confidenze della moglie
Agustina Gandolfo ha inoltre rivelato che "litighiamo un po' perché io vorrei uscire a bere qualcosa o al cinema, ma lui no. Lautaro è diventato un nome noto in Italia, quindi uscire è diventato molto difficile. Ma insisto sempre affinché i nostri figli convivano con questo e non si chiudano in se stessi. Preferisco che Nina e Theo mi chiedano perché chiedono foto a papà e che non si perdano una giornata al parco con lui".
Che padre è Lautaro Martinez
Nonostante tutto, Lautaro Martinez è un padre molto attento per i suoi bambini. "È un padre molto buono, molto tenero. È lui che pulisce, disegna con i suoi figli, si siede a fare lavoretti e si prende cura di noi – ha confidato sempre la moglie -. È un ruolo che nessuno immagina, visto quanto sembra duro quando gioca a calcio. In fondo è solo una persona normale, e a noi piace divertirci, ci piacciono le grigliate con gli amici, ci piace molto giocare a poker. Gli ho insegnato io a giocare!".