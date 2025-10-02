Lautaro Martinez, la confessione inaspettata della moglie: "Come se avessimo perso tutto"

In un'intervista rilasciata a Hola!, Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez , ha parlato della sua vita accanto al giocatore dell' Inter e di alcuni momenti difficili trascorsi insieme. "Non credo di poterlo dire, ma abbiamo attraversato un periodo molto difficile, anzi due", ha ammesso. "Abbiamo attraversato un periodo molto difficile . Ce ne sono stati due, in realtà. Uno quando è nato Theo, che ci ha un po' spaventato, anche se per fortuna lo abbiamo superato in fretta – ha spiegato -. E un altro nel 2021, di cui non posso ancora parlare, ma è stato molto duro, legato alla carriera calcistica di Lauti. Credo che un giorno potremo parlarne, ma ci sentivamo come se avessimo perso tutto. Grazie a Dio, siamo riusciti a superarlo". Non è chiaro a cosa si riferisse Agustina ma il riferimento è ovviamente a suo marito e alla sua carriera sempre all'Inter in quegli anni.

Lautaro Martinez e le confidenze della moglie

Agustina Gandolfo ha inoltre rivelato che "litighiamo un po' perché io vorrei uscire a bere qualcosa o al cinema, ma lui no. Lautaro è diventato un nome noto in Italia, quindi uscire è diventato molto difficile. Ma insisto sempre affinché i nostri figli convivano con questo e non si chiudano in se stessi. Preferisco che Nina e Theo mi chiedano perché chiedono foto a papà e che non si perdano una giornata al parco con lui".

Che padre è Lautaro Martinez

Nonostante tutto, Lautaro Martinez è un padre molto attento per i suoi bambini. "È un padre molto buono, molto tenero. È lui che pulisce, disegna con i suoi figli, si siede a fare lavoretti e si prende cura di noi – ha confidato sempre la moglie -. È un ruolo che nessuno immagina, visto quanto sembra duro quando gioca a calcio. In fondo è solo una persona normale, e a noi piace divertirci, ci piacciono le grigliate con gli amici, ci piace molto giocare a poker. Gli ho insegnato io a giocare!".