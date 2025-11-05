Sarah Felberbaum e la dolce dedica a De Rossi prima del trasferimento a Genova: cosa ha pubblicato sui social

Nuova avventura lavorativa per Daniele De Rossi . Dopo l'ultima esperienza sulla panchina della Roma, conclusasi dopo un pareggio contro il Genoa a Marassi, la leggenda dei giallorossi torna in Serie A da allenatore proprio sulla panchina dei rossoblù. Compito non facile per l'ex centrocampista che dovrà prendere la squadra con sei punti in classifica, ma reduce dalla prima vittoria stagionale in trasferta contro il Sassuolo. Un'occasione però meritata da De Rossi che, prima di partire per Genova, ha ricevuto una dedica speciale.

De Rossi, la dolce dedica della moglie Sarah Felberbaum

Sua moglie, Sarah Felberbaum, ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram una foto in bianco e nero della dedica. Sopra un'agenda c'è scritto "Ti amo da morire", e, a corredo della foto, la scritta "Follemente". Un messaggio di supporto molto dolce a suo marito in vista dell'inizio del suo nuovo percorso. Domenica il primo impegno di Daniele De Rossi da allenatore del Genoa sarà per la sfida a Marassi contro la Fiorentina, un vero e proprio scontro salvezza. Anche se DDR non potrà sedere in panchina per un'espulsione rimediata nella sua ultima partita da allenatore della Roma proprio contro il Genoa.