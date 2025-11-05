Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sarah Felberbaum e la dolce dedica a De Rossi prima del trasferimento a Genova: cosa ha pubblicato sui social

La moglie della leggenda della Roma ha dedicato un pensiero al marito per la nuova avventura lavorativa sulla panchina dei rossoblù
2 min
TagsFelberbaumDe RossiGenoa

Nuova avventura lavorativa per Daniele De Rossi. Dopo l'ultima esperienza sulla panchina della Roma, conclusasi dopo un pareggio contro il Genoa a Marassi, la leggenda dei giallorossi torna in Serie A da allenatore proprio sulla panchina dei rossoblù. Compito non facile per l'ex centrocampista che dovrà prendere la squadra con sei punti in classifica, ma reduce dalla prima vittoria stagionale in trasferta contro il Sassuolo. Un'occasione però meritata da De Rossi che, prima di partire per Genova, ha ricevuto una dedica speciale.

De Rossi, la dolce dedica della moglie Sarah Felberbaum

Sua moglie, Sarah Felberbaum, ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram una foto in bianco e nero della dedica. Sopra un'agenda c'è scritto "Ti amo da morire", e, a corredo della foto, la scritta "Follemente". Un messaggio di supporto molto dolce a suo marito in vista dell'inizio del suo nuovo percorso. Domenica il primo impegno di Daniele De Rossi da allenatore del Genoa sarà per la sfida a Marassi contro la Fiorentina, un vero e proprio scontro salvezza. Anche se DDR non potrà sedere in panchina per un'espulsione rimediata nella sua ultima partita da allenatore della Roma proprio contro il Genoa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fuori dal Campo

Da non perdere

De Rossi e Felberbaum al concerto degli OasisDe Rossi-Felberbaum e il safari in Africa
Unisciti alla community