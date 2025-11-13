Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 13 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Ronaldo e il nuovo orologio con oltre 360 diamanti in edizione limitata: il prezzo è proibitivo 

Nel corso di un'intervista a Piers Morgan il fuoriclasse portoghese ha sfoggiato un pezzo pressoché unico: ne esistono solo 18 al mondo
2 min
TagsRonaldoCR7Orologio Ronaldo

Protagonista di un'intervista in esclusiva a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ha sfoggiato un orologio di lusso. Un esemplare da collezione. Al mondo ne esistono solo 18. Si tratta di un Jacob & Co Twin Turbo Furious Baguette, acquistato da un rivenditore newyorkese. Un pezzo pressoché unico, dotato di ripetizione minuti decimali e di due tourbillon a triplo asse, che contribuiscono ad aumentare la sua assoluta precisione.

Quanto vale l'orologio al polso di CR7

L'orologio al polso di CR7, tempestato di oltre 360 ​​diamanti taglio baguette, uniti alla struttura interamente di oro bianco 18 carati ne fanno attestare il valore stimato in circa un milione e duecentomila euro. Una cifra che Ronaldo supera con tre giorni del suo stipendio all'Al Nassr, dato che con il club arabo il fuoriclasse portoghese guadagna più di cinquecentomila euro al giorno.

