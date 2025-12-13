Cristiano Ronaldo in Fast & Furious, l'annuncio di Vin Diesel

Quando cinema e sport si incrociano, lo spettacolo è garantito. E l’ultimo post di Vin Diesel su Instagram ha acceso la fantasia di milioni di fan e tifosi: Cristiano Ronaldo sta per entrare ufficialmente nell’universo di Fast & Furious. Un ruolo cucito su misura per CR7. Ronaldo, oltre a essere uno dei più grandi calciatori di sempre, non ha mai nascosto la sua passione per i motori e le auto di lusso. Il suo garage è una collezione da sogno: Bugatti, Ferrari, Lamborghini, McLaren. Velocità, design e potenza fanno parte del suo immaginario tanto quanto il gol e l’allenamento ossessivo. Elementi che si sposano perfettamente con lo spirito della nota saga cinematografica.