Cristiano Ronaldo in Fast & Furious, l'annuncio di Vin Diesel
Quando cinema e sport si incrociano, lo spettacolo è garantito. E l’ultimo post di Vin Diesel su Instagram ha acceso la fantasia di milioni di fan e tifosi: Cristiano Ronaldo sta per entrare ufficialmente nell’universo di Fast & Furious. Un ruolo cucito su misura per CR7. Ronaldo, oltre a essere uno dei più grandi calciatori di sempre, non ha mai nascosto la sua passione per i motori e le auto di lusso. Il suo garage è una collezione da sogno: Bugatti, Ferrari, Lamborghini, McLaren. Velocità, design e potenza fanno parte del suo immaginario tanto quanto il gol e l’allenamento ossessivo. Elementi che si sposano perfettamente con lo spirito della nota saga cinematografica.
Cristiano Ronaldo nell'ultimo film di Fast & Furious
"Tutti mi chiedevano se sarebbe entrato a far parte della mitologia di Fast. Posso dire che fa sul serio, abbiamo scritto un ruolo per lui...", ha scritto Vin Diesel su Instagram con tanto di foto in cui appare sorridente accanto a Cristiano Ronaldo. Per l'attaccante sarebbe l'esordio sul grande schermo hollywoodiano, nel capitolo undici della celebre saga americana atteso nel 2026. Inevitabilmente l'arrivo del campione fa salire ulteriormente l’hype attorno al film, alimentando la promessa di un epilogo ad altissimo tasso di spettacolo.
Cristiano Ronaldo diventa attore
Per Cristiano Ronaldo si prospetta un debutto hollywoodiano di altissimo profilo. Dopo aver dominato il calcio europeo e mondiale, il portoghese è pronto a misurarsi con un altro palcoscenico globale, portando sul grande schermo la stessa mentalità competitiva che lo ha reso un’icona dello sport.