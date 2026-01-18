Tensione in autostrada: violenti scontri tra gli ultras di Fiorentina e Roma
BOLOGNA - Attimi di paura sull'autostrada A1, in prossimità dello svincolo del Raccordo per Casalecchio: scontri violenti tra tifosi romanisti e fiorentini nella corsia di emergenza intorno all'ora di pranzo. All’altezza del chilometro 195, sulla corsia di emergenza in direzione Ancona, si sono infatti fermate decine e decine di vetture, dalle quali - poco dopo le 12:30 - sono scesi diversi tifosi incappucciati e con il volto coperto da maschere nere. Dalle prime ricostruzioni e dalle prime immagini che circolano sul web, più di un centinaio di soggetti è venuto a contatto, armati di spranghe, caschi e assi.
Scontri tra tifosi in autostrada: il faccia a faccia tra romanisti e fiorentini. Al momento non ci sono feriti
Nei violenti scontri tra le due tifoserie (i viola diretti a Bologna per il match del 'Dall'Ara' in programma alle 15 e i romanisti, diretti a Torino per il match con i granata di Baroni alle 18) sono state colpite anche diverse vetture che, in quel momento, transitavano lungo le corsie. Al momento non risultano feriti e sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia stradale e quelli della Digos. Ora verranno visionati i filmati e le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare gli autori dei disordini.