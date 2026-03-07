Neymar, la cuoca gli fa causa: quanto guadagnava e quante ore lavorava al giorno
L'ex cuoca di Neymar, nella sua villa di Mangaratiba, ha fatto causa al fuoriclasse brasiliano del Santos, sostenendo di soffrire di problemi di salute causati dalle cattive condizioni di lavoro, come orari eccessivi (fino a 16 ore al giorno) e sforzi fisici. A riportarlo sono i media brasiliani e la notizia e rilanciata dal portale portoghese O' Jogo.
"Stipendio di 650 euro, la cuoca di Neymar chiede un risarcimento da 45mila euro"
I dettagli della vicenda: "La cuoca, chiede un risarcimento di 45.000 euro, afferma di soffrire di mal di schiena e infiammazione all'anca. Neymar le avrebbe chiesto di preparare pasti per circa 150 persone, spesso nei fine settimana, soprattutto la domenica, al di fuori degli orari e dei giorni di lavoro stabiliti. Lo stipendio era di 650 euro, ma con gli straordinari guadagnava di solito quasi il doppio".