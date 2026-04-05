Lucescu, si aggravano le condizioni di salute: il commovente messaggio della Federcalcio romena
Le condizioni di salute di Mircea Lucescu si sono aggravate. Venerdì scorso l'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Brescia aveva avuto un infarto nell'ospedale in cui era stato ricoverato a causa di un malore, accusato durante una seduta di allenamento della nazionale romena. Su Facebook la Federcalcio della Romania ha postato un messaggio per Lucescu: "Ci sono momenti nel calcio in cui il punteggio sul tavolo non conta più e l'unica vittoria per cui lottiamo è quella della vita".
La Federcalcio romena al fianco di Lucescu: "Ha plasmato destini, costruito generazioni"
Il messaggio della Federcalcio romena si conclude con un passaggio toccante: "Oggi è uno di quei momenti e il nostro pensiero, per tutti noi, va all'uomo che ha plasmato destini, costruito generazioni e ha messo la Romania sulla grande mappa del calcio mondiale. Siamo una squadra, un solo cuore, e questo cuore batte oggi per te! Desideriamo essere in grado di trasmettere tutta l'energia e la forza di cui avete bisogno. Continui a lottare, signor Lucescu!".