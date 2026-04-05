Lucescu, si aggravano le condizioni di salute: il commovente messaggio della Federcalcio romena

Le condizioni di salute di Mircea Lucescu si sono aggravate. Venerdì scorso l'ex allenatore, tra le altre, di Inter e Brescia aveva avuto un infarto nell'ospedale in cui era stato ricoverato a causa di un malore, accusato durante una seduta di allenamento della nazionale romena. Su Facebook la Federcalcio della Romania ha postato un messaggio per Lucescu: "Ci sono momenti nel calcio in cui il punteggio sul tavolo non conta più e l'unica vittoria per cui lottiamo è quella della vita".