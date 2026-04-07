Calcio in lutto. è morto Lucescu: ha allenato Pisa, Inter e Brescia

La triste notizia era nell'aria, ma ora è diventata ufficiale: se ne è andato all'età di 80 anni Mircea Lucescu, commissario tecnico della Romania e allenatore di lungo corso anche in Italia. Il decano delle panchine era in condizioni critiche dalla domenica di Pasqua, quando era stato trasferito in terapia intensiva, prima era stato ricoverato dopo la mancata qualificazione della Romania ai Mondiali 2026. Per dirigere la sua nazionale, che per primo aveva condotto ad una qualificazione agli Europei nel 1984, aveva abbandonato l'ospedale dove era già ricoverato, assumendosi tutti i rischi del caso.