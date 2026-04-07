Calcio in lutto. è morto Lucescu: ha allenato Pisa, Inter e Brescia
La triste notizia era nell'aria, ma ora è diventata ufficiale: se ne è andato all'età di 80 anni Mircea Lucescu, commissario tecnico della Romania e allenatore di lungo corso anche in Italia. Il decano delle panchine era in condizioni critiche dalla domenica di Pasqua, quando era stato trasferito in terapia intensiva, prima era stato ricoverato dopo la mancata qualificazione della Romania ai Mondiali 2026. Per dirigere la sua nazionale, che per primo aveva condotto ad una qualificazione agli Europei nel 1984, aveva abbandonato l'ospedale dove era già ricoverato, assumendosi tutti i rischi del caso.
Un passato importante in Italia
Nato a Bucarest nel 1945, Lucescu si era fatto conoscere nel nostro campionato per la sua sagacia tattica, la schiettezza nelle dichiarazioni e la capacità di scovare talenti. Approdato in Italia nel 1990 per allenare il Pisa di Anconetani, dal 1991 al 1996 aveva guidato il Brescia di Gino Corioni, portando George Hagi in provincia, e, dopo una parentesi alla Reggiana, era arrivato sulla panchina dell'Inter nella stagione 1998/1999, rilevando il posto di Gigi Simoni.
Il 'miracolo' di Donetsk
In una carriera costellata di successi, tanto da farne uno dei tecnici più vincenti di sempre alle spalle di allenatori del calibro di Guardiola e di Sir Alex Ferguson, Lucescu ha realizzato il suo capolavoro in Ucraina, alla guida dello Shakhtar dal 2004 al 2016: facendo di Donetsk una 'succursale brasiliana', con giocatori di grande talento, riuscì a interrompere il dominio in patria della Dinamo Kiev (che in seguito allenerà), arrivando anche a conquistare una storica Coppa Uefa nel 2009, con la vittoriosa finale di Istanbul sul Werder Brema. Uno dei pochissimi personaggi dello sport ad essersi meritato una statua quando era ancora in vita, proprio fuori dalla Donbass Arena.
La triste notizia era nell'aria, ma ora è diventata ufficiale: se ne è andato all'età di 80 anni Mircea Lucescu, commissario tecnico della Romania e allenatore di lungo corso anche in Italia. Il decano delle panchine era in condizioni critiche dalla domenica di Pasqua, quando era stato trasferito in terapia intensiva, prima era stato ricoverato dopo la mancata qualificazione della Romania ai Mondiali 2026. Per dirigere la sua nazionale, che per primo aveva condotto ad una qualificazione agli Europei nel 1984, aveva abbandonato l'ospedale dove era già ricoverato, assumendosi tutti i rischi del caso.
Un passato importante in Italia
Nato a Bucarest nel 1945, Lucescu si era fatto conoscere nel nostro campionato per la sua sagacia tattica, la schiettezza nelle dichiarazioni e la capacità di scovare talenti. Approdato in Italia nel 1990 per allenare il Pisa di Anconetani, dal 1991 al 1996 aveva guidato il Brescia di Gino Corioni, portando George Hagi in provincia, e, dopo una parentesi alla Reggiana, era arrivato sulla panchina dell'Inter nella stagione 1998/1999, rilevando il posto di Gigi Simoni.