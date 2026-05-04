Dopo il messaggio lanciato lo scorso 28 aprile in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza , Francesco Totti è diventato virale in tutta Europa come testimonial dello spot televisivo legato alla nuova campagna di comunicazione integrata Cofra. Icona di affidabilità, determinazione e leadership, l'ex capitano della Roma (campione del mondo con l'Italia nel 2006) interpreta un messaggio forte e immediato: la sicurezza sul lavoro è una scelta fondamentale, ogni giorno .

Totti e la sicurezza sul lavoro: la battuta virale in tutta Europa

Cuore della campagna è lo spot TV da 20 secondi, pianificato nei momenti di massima audience su TV, radio e canali social, con una presenza strategica nei principali appuntamenti sportivi: dalle finali di Champions League, Europa League, Conference League e Coppa Italia, fino alle fasi decisive del campionato di Serie A. Una pianificazione capillare che rafforza il posizionamento di Cofra come punto di riferimento nel mondo della sicurezza sul lavoro, parlando al mercato contemporaneo e alle nuove generazioni di professionisti con un linguaggio diretto, positivo e riconoscibile. Ideato, diretto e prodotto da Kassiopea BC, lo spot vede anche la partecipazione dell’attore Leonardo Bocci e ruota attorno a un claim destinato a rimanere impresso: “La Dieci è mia… come le Cofra”. Un parallelismo potente tra il simbolo più iconico della carriera di Totti e l’affidabilità delle calzature Cofra, pensato per trasmettere un senso di appartenenza, fiducia e continuità nel tempo. "Sono davvero felice di entrare a far parte della famiglia Cofra - ha spiegato l'ex giallorosso -. Parliamo di un’azienda che da oltre ottant’anni protegge milioni di lavoratori con competenza e serietà. La sicurezza è un valore fondamentale, dentro e fuori dal campo: rappresentare un marchio leader in questo settore è per me motivo di grande orgoglio”.

Lo spot tv con l'ex capitano della Roma tradotto in cinque lingue

Protagoniste della campagna sono le nuove calzature Nitrogenium, dotate di innovativa suola in supercritical foam, espansa con azoto allo stato supercritico: una tecnologia avanzata che garantisce comfort, leggerezza e massime performance in termini di sicurezza. La campagna, con lo spot declinato e tradotto in cinque lingue, sarà diffusa anche a livello internazionale nei principali mercati europei, consolidando ulteriormente la presenza globale del brand e la sua reputazione nel settore. Perché la sicurezza non ha lingua, ma è un valore universale. Con questa iniziativa, Cofra ribadisce un messaggio semplice e potente: le calzature Cofra sono una sicurezza.