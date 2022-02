Via al "Trofeo Caroli Giovanissimi 2008". In campo Sassuolo, Lazio, Fiorentina e Torino

Si è appena tenuta nella Sala Convegni dell’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli la cerimonia di inaugurazione del XVIII Trofeo Caroli Hotels, torneo internazionale di calcio giovanile riservato alla categoria giovanissimi fascia B (nati nel 2008), in programma su 8 campi di gioco sparsi per il Salento da domani al 27 febbraio: Gallipoli, Santa Maria di Leuca, Collepasso, Poggiardo, Parabita, Galatone, Castrignano de’ Greci, San Donato di Lecce. Saranno presenti le 16 squadre partecipanti, autorità, addetti ai lavori e accompagnatori al seguito. L’inno di Mameli sarà intonato dal tenore Maurizio Coppini.

L’ultima edizione del torneo organizzato dall’ASD Capo di Leuca è stata vinta dalla Spal. Prosegue anche quest’anno la collaborazione con la Provincia di Lecce e l’Unicef e il coinvolgimento dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) dei centri interessati per un progetto ad ampio respiro che unisce sport, solidarietà, promozione del territorio, accoglienza e interscambio culturale.

Questi i quattro gironi eliminatori:

Girone A – Sassuolo, Calcio Sicilia, Invictus Lam Bari, Capo di Leuca

Girone B –Spal, Parma, Ausonia Calcio, Giovani Cryos

Girone C – Fiorentina, Torino, Sorrento, Asd Fabrizio Miccoli

Girone D – Lazio, Lecce, Real Cesarea, Boys Giallorossi.

Le prime due classificate di ciascun girone si affronteranno nei quarti di finale. A seguire, semifinali e finale, tutte in programma all’ Heffort Sport Village di Parabita.

Il prestigioso trofeo che verrà assegnato alla squadra vincitrice è opera dell’artista gallipolino Roberto Perrone. Il trofeo è realizzato in terracotta, cartapesta e pietre locali per evidenziare al meglio l’espressione dell’artigianato salentino. La scultura si sviluppa con forme irregolari, quasi a ricordare le linee del mare.

Tra gli ospiti della serata uno più sotto i riflettori degli altri: parliamo di Abdoullaye Fofana, calciatore dell’Heraclea, formazione foggiana che milita in Prima Categoria, vittima di pesanti insulti razzisti domenica scorsa nel corso di una partita di campionato. Era stato pesantemente preso di mira in campo a Rocchetta Sant’Antonio, tanto da richiede la sospensione della partita. Poi sono arrivate le scuse del presidente dell’Altavilla Irpina anche da parte di calciatori e tifosi

“Negro di m…, tornatene al paese tuo”. Sarebbero state queste alcune delle parole di stampo razzista rivolte a Fofana. Il calciatore originario della Guinea sarebbe stato preso di mira anche durante il match d’andata dai tifosi dell’Altavilla. Così, in seguito all’ultimo episodio, il presidente della squadra irpina ha voluto mandare un messaggio di scuse ad Abdoullaye. Anche il sindaco di Rocchetta Sant’Antonio, Pompeo Circiello, ha espresso solidarietà al calciatore. «Nel 2022 – afferma il primo cittadino – siamo ancora costretti ad assistere ad episodi di razzismo come quello avvenuto nei confronti di Fofana. Ad Abdoulaye va tutta la mia vicinanza. Rocchetta è con te».