Va al Torino il "Caroli Under 14”

Il Torino supera in finale il Sassuolo e si aggiudica la diciottesima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 14. Vittoria di misura dei granata arrivata allo scadere grazie ad una rete di Bonacina al termine di una partita intensa, equilibrata e interessante. Le due squadre avevano eliminato in semifinale rispettivamente Parma e Real Casarea.