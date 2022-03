Ecco la Rappresentativa alla Viareggio Cup

PORTIERI

EMANUELE SEMPRINI

Nato a Roma il 02/01/2004. Altezza 178 cm – Peso 70 kg. Stagione in corso: Trastevere – Girone F. Piede: Sinistro

Presenze: 25 (1 Coppa Italia) – Gol subiti: 23 - minuti giocati 2.164’. Curiosita?: titolare di una squadra in lotta per la promozione, nel giro di quattro giorni dal 22 al 26 settembre 2021 ha esordito prima in Coppa poi in Campionato. Per undici volte ha tenuto la porta inviolata. Nel 2021 si e? piazzato secondo con l’U18 LND nella Lazio Cup.

ALESSANDRO ACETI

Nato a Seriate il 10/02/2004. Altezza 185 cm - Peso 79 kg. Piede: destro. Stagione in corso: Brusaporto – Girone B. Presenze: 14 – gol subiti 11 – minuti giocati 1.177’ Curiosita?: In quattro partite non ha subito gol, si e? guadagnato il ruolo da titolare in una squadra in piena lotta per la promozione in Serie C. Ha parato un rigore decisivo al Sona al 94’ blindando il successo dei suoi per 3-2.

RAMON VIRANO

Nato a Torino il 16/03/2004. Altezza 183 cm - Peso 84 kg. Piede: Sinistro. Societa?: Saluzzo – Girone A. Presenze: 20 – gol subiti 27 – minuti giocati 1.916’ Curiosita?: Al suo primo anno in D ha conquistato un posto da titolare. E’ un para rigori, ne ha neutralizzati tre su quattro (due in Coppa).