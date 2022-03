Va alla Juventus Under 14 il torneo "Francavilla a Mare"

Va alla Juventus Under 14 il Torneo "Città di Francavilla" organizzato da Antonio Marzio. La manifestazione, di solito concentrata nei giorni dell'Epifania, era stata rinviata per la pandemia. Iniziata venerdì, si è conclusa oggi pomeriggio. Nelle semifinali della mattina la Juventus aveva battuto 2-0 l'Aquila Soccer e il Bari aveva superato 4-0 il Pescara. Nella finale 1-1 il risultato alla fine dei tempi regolamentari e 4-3 per i bianconeri ai calci di rigore. E' stata ancora una volto un successo di presenze: nobile il gesto delle squadre partecipanti che, su idea dell'organizzatore, hanno dato vita ad una raccolta fondi per inviare un tir di acqua da bere alla popolazione ucraina martoriata dalla guerra.