Viareggio Cup: la Rappresentativa Serie D agli ottavi

RAPPRESENTATIVA SERIE D-SIENA 1-0 RAPPRESENTATIVA SERIE D (4-3-3): Semprini; Raucci, Mesisca (18'st Lucentini), Vespa, Lorenzini; Minchinelli (41'st Sansò), Piazza, De Crescenzo; Borghesan (18'st Murtas), Bevilacqua (18'st Prevedello), Gyimah. A disp.: Virano, Morlando, Berna, Fancelli, De Min, Guidobaldi, Sangiorgio, Aceti, Mengani. All: Giannichedda. SIENA (4-2-3-1): Di Giorgio; Fiorini L., Danielli, Samba, Di Paola; Hagbe, Pacini; Barontini, Bejan (36'st Fiorini P.), Muresan (18'st Tozzato); Alessi. A disp.: Generali, Seri, Samadraxha, Diurno, Vario, Rosati, Pittalis, Pignattai, Mezzasoma, Cataldo. All.: Negro. MARCATORI : 39' pt Bevilacqua su rigore ARBITRO : Gallicani di Pistoia Guardalinee : Ferretti-Pieve NOTE: ammoniti: Menchinelli (R), Hagbe (S); recupero 1'pt, 5' st

ROMA - Con il gol dal dischetto di Marco Bevilacqua la Rappresentativa Serie D ha battuto il Siena e si è qualificata agli ottavi della Viareggio Cup, traguardo centrato per la nona volta nella sua storia dalla selezione della Lega Nazionale Dilettanti. A decidere l'incontro al "Masini" di Santa Croce sull’Arno il rigore per un fallo di mano di Samba punito dall'arbitro Gallicani e trasformato al 39' dall'attaccante del Foligno alla sua seconda realizzazione nel torneo. In precedenza la squadra allenata da Giannichedda era andata già vicina al gol senza però perforare la difesa bianconera. Anche il Siena aveva avuta la possibilità di passare in vantaggio ma l'attento Semprini aveva sterilizzato la situazione. La Rappresentativa di Serie D, sbloccata la gare ha avuto quattro occasioni per raddoppiare: con un sinistro di Lorenzini prima dell'intervallo, con Prevedello che al 33' della ripresa ha colpito il palo e con una doppia chance nel recupero ancora sui piedi del giocatore del Campodarsego e con una conclusione di Gyimah del Novara.

GIANNICHEDDA - «Sono davvero felice per i ragazzi, hanno disputato un grande girone meritandosi di continuare questa avventura - ha commentato a fine partita Giuliano Giannichedda, oggi avversario in panchina dell'ex compagno di club Paolo Negro - La posta in palio era alta, ma la squadra ha approcciato nel modo giusto per portare a casa la qualificazione. Adesso ci attende un bel banco di prova contro una grande squadra, per noi sarà stimolante affrontarli».

BARBIERO - «Entrare agli ottavi per la nona volta, la terza di fila, è motivo di grande soddisfazione per la Serie D e per l'intero movimento dilettantistico - le parole di Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale e capo delegazione della rappresentativa - Complimenti ai ragazzi, al tecnico e a tutto lo staff, il risultato è dimostrazione del valore di un campionato fucina di talenti».

Giovedì alle ore 15 la Rappresentativa, classificatasi al secondo posto nel Girone 6 dietro l'Atalanta, tornerà a Forte dei Marmi per la sfida inedita contro il Bologna, vincitore dell'ultima edizione della Viareggio Cup disputata nel 2019. Il match del "Necchi-Balloni" sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND.

VIAREGGIO CUP - GIRONE 6

1ª Giornata

Rappresentativa Serie D-Garden City Panthers 2-0

Atalanta-Siena 2-0

2ª Giornata

Rappresentativa Serie D-Atalanta 0-2

Garden City Panthers-Siena 1-1

3ª Giornata

Rappresentativa Serie D-Siena 1-0

Garden City Panthers-Atalanta 4-6

Classifica: Atalanta 9, Rappresentativa Serie D 6, Siena 3, Garden City Panthers 0.