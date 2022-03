Viareggio Cup, le pagelle di Rapp. Serie D-Siena

Giannichedda (all.) 6,5

Squadra ben organizzata in campo. Attenta gestione delle risorse a disposizione.

Semprini 6,5

Tempestivo. Dirige bene la difesa.

Raucci 6

Controlla la fascia e spinge. Buoni alcuni cross.

Mesisca 6

Avvio non brillante, poi si riprende.

(Lucentini (18'st) 6

Entra bene in partita.

Vespa 6

Con il passare dei minuti acquista autorevolezza

Lorenzini 6,5

Fa reparto. Imposta buone ripartenze. A un passo dal gol del raddoppio.

Minchinelli 6

Tanta corsa. Qualche conclusione da dimenticare. Un giallo (evitabile) per proteste.

Sansò (41'st) sv

Pratico nei minuti finali.

Piazza 6

Prestazione di sostanza. Pratico nel cuore del gioco. Qualche idea metodista svolta bene. Funzionale.

De Crescenzo 6,5

Intraprendente. Non precisissimo però dice la sua.



Borghesan 6,5

Forse meno brillante rispetto alle prime due gare. Il capitano parte esterno alto per necessità tattiche, lo sorreggere la classe. Quando si accentra manda in tilt la retroguardia bianconera. Vicino al gol di testa.



Murtas (18'st) 6

Potrebbe andare in gol, sui titoli di coda, ma Gyimah lo ignora.

Bevilacqua 7

Battaglia, allunga, ci prova. Si procura il rigore ed è bravo dal dischetto. Secondo centro alla Viareggio Cup. L'attaccante del Foligno va in copertina.

Prevedello (18'st ) 6,5

Tattico, rispetta le consegne e non si risparmia. Un palo in off side e un urlo-gol rimasto in gola per un ottimo intervento di Di Giorgio.

Gyimah 6,5

Tantisime cose per l'attaccante del Novara, non sempre tutte giuste. A volte, dovrebbe privilegiare la coralità ma tenta il difficile assolo. Comunque una spina nel fianco della difesa del Siena.



SIENA

Negro (all.) 6

La sua squadra resta in gara sino alla fine tra sofferenze e sortite. Buono inizio del match.DI bianconeri escono dalla Viareggio Cup a testa alta.

Di Giorgio 6,5

Ben strutturato. A un soffio dal pallone sul rigore decisivo. Buoni intervent e molto bravo sul colpo di testa di Borghesian. Tiene a galla i suoi sino al triplice fischio.

Fiorini L. 6

Fronteggia gli avanti della Rappresentativa. Pomeriggio non semplice.

Danielli 6

Prestazione onesta. Fa muro.

Samba 5,5

Inizia bene, ma commette il fallo di mano del rigore. Ci prova in avanti di testa senza sorte. Lottatore.

Di Paola 6

Non si arrende e battaglia sino alla fine.

Hagbe 5,5

Alterna a cose buone con altre un po' così.

Pacini 6

Non facile illuminare. Ci ha provato.

Barontini 5,5

Qualche imprecisione e tanta buona volontà.

Bejan 5,5

Sembra che possa avere l'idea giusta però non emerge.

Fiorini P. (36'st) sv

Quando entra la Rappresentativa ha preso già il sovravvento.

Muresan 5,5

Parte bene, progressivamente cala.

Tozzato ((18'st ) 5,5

Non arriva la scintilla giusta per riaprire il match.

Alessi 6

Ha le migliori occasioni dei suoi e tenta di sorprendere la difesa avversaria. Lotta sino al termine.

Arbitro: Gallicani 6

Gara onesta senza sbavature e sempre vicino all'azione. Deciso sul penalty: il fallo di mano c'è.