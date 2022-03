Viareggio Cup: oggi Rappresentativa Serie D-Bologna

ROMA - Oggi alle ore 15 la Rappresentativa Serie D, classificatasi al secondo posto nel Girone 6 dietro l'Atalanta, tornerà a Forte dei Marmi per la sfida inedita contro il Bologna, vincitore dell'ultima edizione della Viareggio Cup disputata nel 2019. Il match del "Necchi-Balloni" è trasmesso in diretta streaming sul canale ELEVEN della Lega Nazionale Dilettanti. Compito arduo per la selezione dilettanti allenata da Giuliano Giannichedda.