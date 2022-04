Lazio Cup Young: i convocati della Rappresentativa Lnd

ROMA - La Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 15, allenata da Roberto Chiti, da domani sino al 15 farà un raduno a Fiuggi in vista della partecipazione, per la prima volta, al Torneo Lazio Cup Young, giunto alla 5ª edizione, in programma dal 16 al 18 aprile nel Lazio, sui campi sportivi di Colleferro, Fiuggi, Paliano e Valmontone. Il Torneo rappresenta una vetrina prestigiosa del calcio giovanile riservata ai calciatori Under 15 (ossia nati dal 1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2008). La squadra più giovane del Progetto della Lega Nazionale Dilettanti, sia per età dei ragazzi sia per allestimento (esordio nella stagione 2017-18), è stata inserita nel girone B con Academy Cisterna, Villalba e gli ungheresi del Debrecen. Sono ventitré i calciatori classe 2007 convocati da Chiti, venti quelli previsti in distinta per ogni gara giocata su due tempi da 25’ ciascuno. Sette le sostituzioni consentite. Un gruppo formato da calciatori appartenenti a club di Serie D e dei sodalizi impegnati nei campionati regionali. Sarà un vero e proprio tour de force per gli under 15 LND impegnati in due partite ogni giorno. Tutte le gare della Rappresentativa saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Eleven della Lnd.