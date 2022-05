Under 17 Lnd: stage a Coverciano

ROMA - Il Centro Tecnico Federale di Coverciano apre le porte all'Under 17 LND per l'ultimo raduno in questa stagione della selezione del tecnico Calogero Sanfratello, dal 2 al 4 maggio al lavoro nella casa del calcio italiano in vista dell'imminente partecipazione al Torneo Internazionale Lazio Cup. I ventitré classe 2005 convocati dal tecnico siciliano inizieranno ad allenarsi da oggi pomeriggio dopo i test di routine previsti all'arrivo, successivamente sosterranno altre tre sedute prima dell'amichevole contro i pari età dell'Empoli in programma mercoledì alle ore 15 (diretta streaming sul canale ELEVEN della LND).

Convocati