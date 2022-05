Rappresentativa U. 18 Lnd in ritiro a Tirrenia

ROMA - Il selezionatore della Rappresentativa Under 18 della Lega Nazionale Dilettanti Giuliano Giannichedda ha convocato ventidue calciatori classe 2004 appartenenti ai club regionali e a quelli Serie D per lo stage in programma da oggi al 4 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia.

Il raduno si concluderà con la gara amichevole con i pari età del Pisa in programma mercoledì alle ore 14.30 sempre sul campo del CPO di Tirrenia. E’ l’ultimo stage della selezione U18 prima della partecipazione al Torneo Caput Mundi in programma sui campi del Lazio dal 16 al 20 maggio.