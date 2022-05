Torneo della Pace in Umbria: da domani in campo

ROMA - La settima edizione del Torneo della Pace , già Internazionale Cup, per Rappresentative Nazionali Giovanili Dilettantistiche e club prof Under 16 si presenta con un messaggio dai forti contenuti valoriali. La competizione della Lega Nazionale Dilettanti , organizzata dal Comitato Regionale Umbria , lega il suo nome alla città della pace, Assisi , inviando attraverso lo sport un messaggio di fratellanza che varca i confini europei. Da domani al 22 maggio , su tredici campi in provincia di Perugia, saranno dieci i club e le rappresentative, composte da giocatori classe 2006 , che prenderanno parte alla kermesse la cui conclusione è prevista con la disputa della finalissima allo stadio “Santa Maria degli Angeli” in una cornice davvero suggestiva. Nella terra di San Francesco , la famiglia sportiva più grande d’Europa rinnova, dunque, un’assunzione di responsabilità fondamentale verso i suoi giovani, i club e le selezioni nazionali invitate ribadendo con decisione che il fair play ed il rispetto di culture e tradizioni diverse sono il primo insegnamento che deve essere praticato sui campi di calcio dilettantistici e giovanili in Italia come nel resto del mondo. Dal 2010 al 2014 il Torneo era riservato alle Rappresentative Nazionali, dal 2019 sono stati accolti anche i club. La competizione è il primo appuntamento ufficiale a cui parteciperà l’ Under 16 LND allenata da Andrea Albanese che tra fine marzo e aprile ha sostenuto tre raduni territoriali e l’ultimo stage nazionale dal 2 al 4 maggio al CPO di Tirrenia (Pi). Dopo quella del 2019 questa è la seconda edizione che vede coinvolta l’Under 16, dal 2010 al 2014 il Torneo ha visto protagonista l’Under 18 LND.

VENTI CONVOCATI - Andrea Albanese ha convocato venti giocatori provenienti dai club regionali che dovranno presentarsi oggi a Perugia alle ore 19 per iniziare l’avventura al Torneo della Pace. Dopo un allenamento alle 17 di domani l’Under 16 farà il suo esordio martedì 17 maggio. L’Under LND scenderà in campo ogni giorno, dal 17 al 20 maggio sempre alle 17, per affrontare rispettivamente i romeni della Dinamo Bucarest, i pari età della Lega Pro, i croati dell’RNK Split ed il Perugia. Un cammino da percorrere a ritmo incessante per qualificarsi alle eventuali semifinali e finale in programma il 21 e 22 maggio. Alla vigilia dell’esordio Albanese ha ottime sensazioni: «Siamo motivati, abbiamo lavorato bene a Tirrenia nell’ultimo raduno nazionale selezionando i venti prospetti più interessanti per questo torneo. La competizione è di grande livello, siamo in girone di ferro con squadre professionistiche e la Rappresentativa della Lega Pro. Sono queste le sfide che ci faranno crescere, ce la metteremo tutta come sempre per fare bene ».

PROGETTO EDUCAZIONE ALLO SPORT - Durante il Torneo verrà riproposto con l’Under 16 il progetto Educazione allo Sport già attuato precedentemente con l’Under 15 a cura del Prof. Aldo Grauso, psicologo dello sport delle Rappresentative. In occasione della competizione saranno elaborate delle valutazioni sulle dinamiche di squadra per aiutare i ragazzi nella creazione dell’identità all’interno del gruppo. I risultati saranno discussi al termine della competizione confrontandoli con quelli emersi con l’Under 15 impegnata nel Torneo Lazio Cup.

DIRETTE STREAMING - Tutte le partite della Rappresentativa Under 16 LND saranno trasmesse in diretta streaming sul profilo youtube della manifestazione. La Rappresentativa Nazionale LND ha vinto le prime tre edizioni del Torneo, nel 2013 si è fermata alle semifinali, nel 2014 si è piazzata 5^, 3^ nel 2019. Negli anni in cui la LND non ha vinto il Trofeo l’ha conquistato il Gambia (2013), la Romania (2014) e la selezione U16 della Serie B (2019).

GIRONI - Le dieci partecipanti di questa edizione sono state divise in due gironi da cinque squadre ciascuna. Le prime due di ogni raggruppamento giocheranno le semifinali il 21 maggio oltre le perdenti che si affronteranno per le posizioni dalla 10^ alla 5^. Il Torneo si conclude il 22 maggio con la finale per il 3^ e 4^ posto e la finalissima in programma allo Stadio “Santa Maria Degli Angeli” di Assisi.

TORNEO, LA CRONISTORIA - Breve storia del Torneo La prima edizione risale al 2010 con il nome di Torneo Internazionale. Dal 2010 al 2013 la kermesse ha mantenuto questa denominazione. Nel 2013 al valore “Internazionale” è stato affiancato quello della “Pace”. Nel 2014 e 2019 il Torneo ha definitivamente assunto il valore della “Pace” fino ad oggi. Non sono state giocate le edizioni del 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 e 2021.

Calendario – Girone B

Tutte le partite si giocano alle 17

Domani

Dinamo Bucarest-U16 Lega Pro

RNK Split-Perugia

17 maggio 2022

Under 16 LND-Dinamo Bucarest

Stadio“Carlo Degli Esposti”, Bastia Umbra (Pg)

RNK Split-U16 Lega Pro

18 maggio 2022

Under 16 Lega Pro-Under 16 LND

Stadio di Castiglione del Lago (Pg)

Perugia-Dinamo Bucarest

19 maggio 2022

Under 16 LND-RNK Split

Stadio "Franchi" di Montefalco (Pg)

U16 Lega Pro-Perugia

20 maggio 2022

Perugia-Under 16 LND

Stadio di Costano (Pg)

Dinamo Bucarest-RNK Split

La lista dei convocati

Portieri: Diego Dottore (Baia Alassio), Giovanni Blasizza (Donatello), Domiziano Tirelli (Sant’Elena). Difensori: Angelo Chimezie (Academy Civitanovese), Matteo Santo Lo Presti (Academy Katane), Rocco Berlen (Nick Bari), Ivan Vaccaro (Assopotenza), Luca Bragagnolo (Giorgione), Giovanni Luppu (Oliena). Centrocampisti: Giuseppe Delli Paoli (Recale Marcellotrotta), Vincenzo Capone (Micri), Marco De Stefani (Liapiave), Luca Cappellesso (Giorgione), Cosimo Marchesini (Tau Altopascio). Attaccanti: Lorenzo Limina (Academy Katane), Daniele Balba (Città di Cosimo), Francesco Tedeschi (Levante Azzurro), Francesco Di Giovanni (Recale Marcellotrotta), Lapo Lombardi (Affrico), Michele Versaci (Segato).

STAFF - Pica (capo delegazione), Alberto Branchesi (Coordinatore Rappresentative Nazionali LND), Andrea Albanese (allenatore), Roberto Chiti (allenatore Under 15), Roberto Cappelli (allenatore dei portieri), Mattia Toffolutti (preparatore atletico), Diego Campolongo (medico), Walter Verdi (fisioterapista), Aldo Grauso (psicologo dello sport delle Rappresentative LND), Fabio Ferrari (segreteria organizzativa), Gianclaudio Tufo (magazziniere), Dario Riccioni (Video Analista).