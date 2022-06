Under 15 Lnd: cinquina nel Torneo di Cava de' Tirreni

ROMA - Esordio in grande stile per l’Under 15 LND alla 31ª edizione dal Torneo Internazionale Città Cava de' Tirreni . La squadra di Roberto Chiti ha battuto 5-0 i pari età della Cavese . In gol Sarto , autore di una doppietta, Tassotti , Gamba e Camerlingo . Dopo venti minuti di assedio la LND in un giro di orologio, tra il 20’ e il 21’, ha piazzato i primi due colpi con un fendente dalla distanza di Sarto e un diagonale vincente di Tassotti servito con il contagiri dallo stesso Sarto. In apertura di ripresa la squadra di Chiti ha chiuso la pratica sempre con Sarto e Gamba. Il pokerissimo è arrivato al 14’ del secondo tempo con Camerlingo che ha chiuso uno scambio pregevole con Anedda autore di un taglio magistrale.

Domani mercoledì 8 giugno alle 16.20 seconda gara del Girone, la LND affronterà sempre al “Desiderio” di Cava de’ Tirreni i pari età della Turris. La partita sarà trasmessa in diretta sul canale Eleven della Lnd