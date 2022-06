Serie D Juniores: finale Bitonto-Pro Livorno

ROMA - Oggi finale scudetto Juniores Under 19 Bitonto-Pro Livorno alle ore 17.00 allo stadio Comunale Pietro Torrini di Sesto Fiorentino. L’ultimo appuntamento di questa stagione, in diretta tv su Sportitalia, vedrà le vincenti dei gironi L e G del campionato nazionale sfidarsi per il titolo di campione d’Italia. L’ultima edizione, giugno 2019, è stata vinta dall’Aprilia Racing nella sfida al Balloni di Forte dei Marmi contro il Chieri.