Trofeo “Caroli” Under 13, vince la Lazio in finale ai rigori contro la Juve

La Lazio Under 13 ieri ha battuto in finale la Juventus ai calci di rigore al termine di una partita tiratissima ed equilibrata giocata all'Heffort Sport Village di Parabita. Dopo l'uno a uno alla fine di tempi regolamentari e supplementari, i biancocelesti l'hanno spuntata dal dischetto. La Lazio aveva eliminato in semifinale la Roma al termine di un derby combattuto deciso solo ai calci di rigore (2-2 erano finiti i tempi regolamentari). I bianconeri, invece, avevano prevalso con un secco due a zero sulla Vigor Perconti, club dilettantistico romano di grande tradizione e formazione rivelazione del torneo.

Sono state ventotto le formazioni partecipanti e sei i campi coinvolti in giro per il Salento: Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” di Castrignano del Capo-Santa Maria di Leuca, Campo Comunale “Gigi Rizzo” di Galatone, Campo Comunale di Collepasso, Campo Comunale di San Donato di Lecce e nelle strutture private Heffort Sport Village di Parabita e Kick Off Sport Center di Cavallino.

Il torneo, organizzato dall’Asd Capo di Leuca guidata dal presidente Pierluigi Caputo e dal main sponsor Caroli Hotels guidato dal direttore generale Attilio Caputo, conferma anno dopo anno la propria crescita sulla scia del più noto Trofeo Caroli Hotels Under 14, giunto nel 2023 alla sua diciannovesima edizione, che si giocherà dal 16 al 21 febbraio 2023 con trasmissione della finale su Sportitalia (categoria Giovanissimi fascia B). Ancor prima, dal 8 al 12 dicembre spazio al Trofeo Caroli Hotels Under 15 Femminile e dal 27 al 30 dicembre all’ Under 17.

«Siamo soddisfatti per la riuscita dell’evento – sottolineano Mario Caputo e Daniele Pisacane della Segreteria Organizzativa – che ha garantito tantissime presenze nel Salento in un periodo destagionalizzante. Una grande vetrina per il nostro Salento che è sinonimo di promozione del territorio grazie al connubio tra sport e turismo».

A seguire i premi assegnati al termine della manifestazione:

Premio FG DOL Miglior allenatore: Iannuzzi: Lazio

Premio Martinucci Santa Maria di Leuca Miglior giocatore: Interlandi - Lazio

Premio Calura Miglior portiere: Teyssier - Juventus

Premio Goleador Giovani promesse (3 premi speciali): Masullo (Monza); Abate (Roma); Paganini (Vigor Perconti)