Aemme Cup, tre giorni di talenti Under 14 in Abruzzo, con la Juventus capofila

Ottavo anno consecutivo per l'appuntamento del torneo Under 14 organizzato dal talent scout Antonio Marzio. La "Aemme Cup" chiama a raccolta 500 talenti, 9 regioni d'Italia e 20 squadre, con la Juventus capofila, e poi AScoli, Ternana, Pescara, Sambenedettese e una serie di realtà locali con una grande e bella tradizione in fatto di talenti: Invicta Matera, Di Domenico, Capistrello, L'Aquila Soccer, Silvi Castrum, Accademia Biancazzurra, Frocalcio, V. Andria, Villa 2015, Atletico Vescovio, Mater Dei e Gladius. Si giocherà tra Francavilla a Mare, il Donati di Pescara, gli stadi di Silvi e Montesilvano. Marzio cura e fa crescere la sua creatura anno dopo anno: «Tanti osservatori sarrno da noi, tutto quelli della Serie A: il calcio nasce qui, tra i ragazzi, e io lo predico da anni. Bisogna che tutti lo capiscano e si attivino per alimentare e far crescere questo movimento ponendolo sotto i riflettori». Il 6 le sue semifinali (alle 10 e alle 11) e la finale (alle 16), tutte a Francavilla a Mare