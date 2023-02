Under 18 Lnd a lavoro a Tirrenia

ROMA - In vista del primo impegno ufficiale della stagione al torneo internazionale Roma Caput Mundi, la Rappresentativa Under 18 LND ieri e oggi al lavoro al centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per un raduno con trentaquattro calciatori appartenenti ai club di Serie D e dei campionati regionali. Il gruppo dei convocati agli ordini del tecnico Giuliano Giannichedda e del suo staff stamattina (ore 11) affronterà un mini torneo triangolare con partite da 30’ ciascuna.