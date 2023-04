I migliori giovani calciatori del mondo alla Ravenna Cup

I migliori calciatori delle scuole calcio dilettantistiche di ogni età e sesso arriveranno dalle più grandi nazioni di tutto il mondo per disputare i tre tornei si disputeranno tra aprile e settembre: “Ravenna Junior e Woman Cup”, “Ravenna European Cup” e la “Ravenna Top Cup”. L’Italia sarà presente con le migliori Academy: Sampdoria, Genoa, Atalanta, Bologna, Roma, Torino, Juventus. Europa e continente americano saranno rappresentati dagli Stati Uniti, Germania, Francia, Svezia, Repubblica Ceca, Svizzera, Malta e Inghilterra.



Umbro Italia supporterà la Ravenna Cup nei tre tornei calcistici che si disputeranno tra aprile e settembre, in qualità di sponsor ufficiale. Grazie all’importante accordo siglato con l’agenzia Futuri Campioni Events, che opera sia in Italia che in Europa, i migliori calciatori delle scuole calcio dilettantistiche di ogni età e sesso arriveranno dalle più grandi nazioni di tutto il mondo. “Il Ravenna Cup, a nostro avviso, è uno dei migliori tornei sullo scenario nazionale e internazionale”, afferma il teamwear e sponsorship manager Umbro Italia Luigi Boccia. “Siamo impegnati da circa due anni in un percorso che ci avvicini ai giovani calciatori, attraverso partnership con accademie selezionate su tutto il territorio nazionale e sponsorizzazione di eventi allineati alla nostra visione del calcio”. Mai come in questo momento storico la football culture diventa moda, e Umbro è tra i principali protagonisti di questo cambiamento negli outfit di ogni giorno, avendo scritto la storia delle più iconiche maglie calcio da quasi un secolo. “Per questa ragione abbiamo deciso di fornire a tutto lo staff delle Umbro jersey” annuncia Luigi Boccia, “per esaltare il concetto lifestyle delle maglie da calcio e sottolineare lo stile anglosassone del brand”. ”ll marchio Umbro è interessato a valorizzare il calcio partendo dai più giovani, per questo sceglierci vicendevolmente è stato naturale. Siamo inoltre ispirati dalla stessa visione e dallo stesso linguaggio internazionale”, afferma la Presidente di Futuri campioni Maria Valeria Chieregato, che aggiunge: “accogliamo con entusiasmo l’accordo biennale di partnership con il brand più antico nel mondo del calcio e che rende onore alla nostra organizzazione impegnata a valorizzare i giovani talenti da tutto il mondo”.

Di seguito il calendario dei tre tornei Ravenna Cup:

RAVENNA JUNIOR & WOMAN CUP dal 7 al 10 aprile 2023

RAVENNA EUROPEAN CUP dal 22 al 25 aprile 2023

RAVENNA TOP CUP dal 6 al 10 settembre 2023