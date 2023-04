8° Caroli Under 12, da oggi in campo con Juve, Sassuolo, Lecce e Monza

Sedici squadre, oltre 500 presenze tra calciatori, staff, genitori e addetti ai lavori: è cominciato ieri e durerà fino al al 10 aprile l'VIII° Trofeo Caroli Hotels Under 12, torneo di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Pulcini 3° anno (giocatori nati nel 2012-2013) in programma alla Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” di Castrignano del Capo-Santa Maria di Leuca, al Campo Comunale di San Donato di Lecce, al Centro sportivo Heffort Sport Village di Parabita e al Corvaglia Sporting Club di Alliste. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca. Queste le squadre partecipanti: Sassuolo, Monza, Vigor Perconti, Atletico Melpignano, Capo di Leuca, Juventus, Frosinone, Pgs Lupiae Lecce, Boys Giallorossi, Fabrizio Miccoli, Lecce, Real Casarea, Taras Taranto, Giallorissi Aradeo, Soccer Dream.

Tra oggi e domani si disputeranno i 3 gironi eliminatori. Domenica mattina, invece, sono in programma i triangolari di semifinale e di consolazione. Nel pomeriggio, presso il centro sportivo Heffort Sport Village di Parabita, si svolgerà il triangolare di finale e la cerimonia di premiazione. Ieri pomeriggio la cerimonia di inaugurazione all' Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels di Gallipoli. Importante la ricaduta sul territorio in termini di promozione turistica in considerazione della folta presenza di genitori e osservatori.

Albo d'oro: 2013 – Sant’Aniello Gragnano / 2015 – Bari / 2016 – Inter / 2017 – Bari / 2018 – Real Casarea - 2019 Taras Taranto - 2022 Virtus Francavilla