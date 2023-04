8° Torneo Aemme 2010-2011 con Juve, Salernitana e Pescara in campo

Venti squadre in campo, Juventus, Salernitana, Ascoli e Pescara come società professionistiche e una folta rappresentanza di realtà dilettantistiche di prestigio a livello nazionale. Tra ieri e oggi Pescara e Francavilla a Mare ospitano il Torneo Aemme per le categorie 2010 e 2011 che giugne all'ottavo anno: rientra nel circuito degli appuntamenti in Abruzzo che fanno capo al talent scout Antonio Marzio, per tradizione sempre molto seguiti e con una storia alle spalle di giovani talenti scoperti e saliti qualche anno dopo al professionismo.