Va al Lecce l'8° Trofeo Caroli Under 12

Il Lecce succede alla Virtus Francavilla e si aggiudica l'ottava edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 12 riservato alla Categoria Pulcini 3° anno (giocatori nati nel 2012-2013). I giallorossi allenati dal tecnico Davide Leone hanno superato nel triangolare finale, giocato all' Heffort Sport Village di Parabita, la Juventus e il Real Casarea. Tra i campani e i bianconeri (che hanno attuato l'autogestione in campo) era finita a reti inviolate, poi i salentini hanno rifilato un poker alla Vecchia Signora (4-0). Nel match decisivo, i partenopei, comunque imbattuti al termine del triangolare conclusivo, non sono andati oltre lo zero a zero e il Lecce ha così potuto alzare il trofeo al cielo. Questi gli altri premi: Squadra Rivelazione Tora Pizza & Cucina: Boys Giallorossi; Miglior Allenatore FG Dol: Daniele Leone (Lecce); Stelle del Torneo Divella: Muniru Fall (Lecce), Berton Giachetti (Juventus), Fabio Raia (Real Casarea); Premio Fedelta’ Goleador: Taras Taranto; Talenti del Futuro Acqua Orsini: Francesca Resta (Soccer Dream), Damiano Cacciatore (Frosinone), Gabriele Lipari (Taras Taranto), Diego Inguscio (Giallorossi Aradeo), Luca Barozzi (Sassuolo), Matteo Serra (Boys Giallorossi), Riccardo Zilli (Lecce), Riccardo Melotto (Monza); Premio Fair Play Unicef: Sebastian Delle Fratte (Vigor Perconti); Giocatore più giovane Mattia Grassi (Atletico Melpignano). Il torneo si è giocato alla Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” di Castrignano del Capo-Santa Maria di Leuca, al Campo Comunale di San Donato di Lecce, al Centro sportivo Heffort Sport Village di Parabita e al Corvaglia Sporting Club di Alliste. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca presieduta da Pierluigi Caputo e dal noto gruppo alberghiero capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo. Soddisfatti della riuscita della manifestazione, non solo dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto turistico, i componenti della segreteria organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane.