Milano Football Cup, che successo: i premi consegnati da Giuntoli

La finale è stata disputata con l'ausilio del Var (un var artigianale con due camere che hanno ripreso tutta la partita e davano all'arbitro la possibilità di visionare in due schermi posizionati sui due lati dello stadio, eventuali episodi controversi. Infatti al Var l'arbitro è andato in tre circostanze, per un rigore dubbio non assegnato, per un gol annullato per fallo di mano e per un gol annullato per fuori gioco. L'intera partita è stata trasmessa in diretta sul canale you tube del torneo.

Alla finale ha assistito il Direttore Sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli che ha premiato i vincitori, tra cui il miglior portiere del torneo, Tommaso Maldifassi del Cremona, il capocannoniere Jacopo La Viola del Virgilio (un 2008) e il miglior giocatore Fabio Quaretti del Vittorio Veneto. Il profilo instagram del torneo è stato visto da 18.000 persone diverse. Le partite sono state giocate al centro Pavesi di Milano tranne la Finale al campo Aprile.