“Città di Cava de’ Tirreni” al via con Napoli-Lugano

Fischio d’inizio martedì 6 giugno per la 32ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, in programma fino a sabato 10 giugno sui campi prevalentemente di Cava de’ Tirreni (SA), ma anche di altre quattro città del Salernitano: Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte e Mercato San Severino. Tutto pronto per l’attesa Cerimonia di Apertura della kermesse, prevista alle ore 20.30 allo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, che vivrà il suo momento clou con la lettura del Giuramento da parte dell’ennesimo testimonial prestigioso: Gennaro Borrelli (classe 2000), attaccante del Frosinone, che nella stagione appena conclusa ha contribuito con 23 presenze e 6 reti alla promozione in Serie A della formazione allenata da Fabio Grosso.

L’intensa serata sarà caratterizzata anche da varie esibizioni, dalla benedizione degli atleti partecipanti da parte dell’Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, Mons. Orazio Soricelli, e dalla festosa passerella delle 76 squadre in gara, tra cui gli svizzeri del Lugano (Allievi) ed i lituani del Kauno Zalgiris (Esordienti 2010).

La Cerimonia di Apertura sarà preceduta alle ore 18.45, sempre allo stadio “Simonetta Lamberti”, dalla gara inaugurale del Torneo, Napoli-Lugano, che concluderà la prima giornata della categoria Allievi - Trofeo “D’Amico”, caratterizzata anche dalle partite Cavese-Juve Stabia (ore 14.30), Avellino-Paganese (ore 15.50) e Salernitana-Potenza (ore 17.10).

Grande attesa anche per l’esordio nella categoria Giovanissimi delle Rappresentative Nazionali di Lega Pro e LND, impegnate rispettivamente contro il Lecce (ore 10.30 - Stadio “Simonetta Lamberti”) e contro la Turris (ore 16.30 - Stadio “Ravaschieri” di Roccapiemonte).

Martedì 6 giugno scenderanno in campo tutte le 76 squadre partecipanti al 32° “Città di Cava de’ Tirreni” per la prima giornata della fase eliminatoria, che si completerà mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, mentre venerdì 9 giugno sono in programma le semifinali di tutte e 9 le categorie (Allievi, Giovanissimi, Mini Giovanissimi, Esordienti 2010, Esordienti 2011, Pulcini 2012, Pulcini 2013, Primi Calci e Piccoli Amici). Sabato 10 giugno l’apoteosi conclusiva con le finali delle varie categorie, le premiazioni e la Cerimonia di Chiusura al “Simonetta Lamberti”.