L'Under 18 Lnd al Trofeo Dossena: i convocati

ROMA - Al via la prossima settimana la 45ª edizione del Trofeo “Angelo Dossena”, competizione per la categoria Under 19-Primavera in programma dal 12 al 17 giugno sui campi in provincia di Bergamo, Brescia e Cremona. Tra le otto le formazioni partecipanti c’è anche la Rappresentativa Under 18 LND, alla terza apparizione nel torneo dopo quelle nel 2018 e nel 2019. La selezione di mister Giannichedda, inserita nel Girone B, debutterà lunedì a San Paolo (BS) contro il Brescia, per poi affrontare martedì la Cremonese a Romanengo (CR) e mercoledì il Monza a Castelleone (CR). Calcio d’inizio delle partite (due tempi da 40’ ciascuno) alle ore 21, diretta streaming e highlights sul canale YouTube della LND. Nel Girone A ecco invece Atalanta, Como, Ferralpisalò ed i giapponesi dello JUFA (Japanese University Football Association). Semifinale e finale il 16 e il 17 giugno allo Stadio “Voltini” di Crema.