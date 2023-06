32° “Città di Cava de’ Tirreni”, trionfo del Napoli e della Rappresentativa Nazionale Lega Pro

?Grande esultanza finale da parte dei giocatori e di tutto lo staff del Napoli, che sulle orme della prima squadra, vincitrice dello scudetto dopo 33 anni, ha riconquistato il “Città di Cava de’ Tirreni” a distanza di ben 16 anni dall’ultimo successo, datato 2007. Nel corso della Cerimonia di Chiusura i neo campioni hanno “ritirato” l’ambito Trofeo D’Amico e la Medaglia del Presidente del Senato. Il trionfo partenopeo si è completato con l’assegnazione al numero 10 Salvatore Borriello (classe 2006) della Coppa Tremil quale migliore calciatore dell’intero Torneo. Applausi scroscianti durante la premiazione anche per la Salernitana, degnissima finalista, che si è in parte “consolata” con l’aggiudicazione del Trofeo Fair Play - Coppa Conad.



Nella categoria Giovanissimi terzo trionfo consecutivo per la Rappresentativa Nazionale Lega Pro del tecnico Daniele Arrigoni, che ha sconfitto 3-2 in finale la Rappresentativa Nazionale LND di mister Roberto Chiti. Una partita spettacolare, con continui capovolgimenti di fronte in campo e nel risultato, fino alla rete decisiva firmata su rigore da Simone Raimondi. In precedenza a segno Luigi Morazzini e Cristian Pignatelli per la Lega Pro, Alessandro De Cortes e Edoardo Reci per la LND. ?Durante la Cerimonia di Premiazione la Rappresentativa Nazionale Lega Pro ha “incassato” il Trofeo Gino Avella, indimenticabile giornalista cavese cui ogni anno è dedicato il “Città di Cava de’ Tirreni”, e la Medaglia del Presidente della Camera dei Deputati. Onore delle armi comunque alla Rappresentativa Nazionale LND, alla quale è stato anche assegnato il Trofeo Fair Play - Coppa Città di Cava de’ Tirreni. Il titolo di miglior marcatore della categoria è andato a Simone Raimondi della Rappresentativa Nazionale Lega Pro con 6 reti realizzate.



Nella categoria Mini Giovanissimi - Trofeo Damarila trionfo della Peluso Academy, che in finale ha battuto 5-1 il Piccolo Stadio Red Lions. Per i vincitori l’ulteriore soddisfazione dell’aggiudicazione del Trofeo Fair Play - Coppa Grafica Metelliana. Per gli sconfitti la consolazione del titolo di miglior marcatore per Cristian Leone, autore di ben 10 reti.

La giornata finale si è tramutata, in realtà, in un’autentica apoteosi per la Peluso Academy, che si è imposta anche negli Esordienti 2010 - Trofeo Pasqualino Lodato, superando 4-1 in finale il Nocera Soccer, negli Esordienti 2011 - Trofeo TE.RI., avendo la meglio per 2-1 sulla Soccer Friends, e nei Pulcini 2012 - Trofeo Marco Luciano, sconfiggendo per 5-4 il Campania Soccer.

Ovazione anche per la Virtus Junior Stabia, affermatasi nelle categorie Pulcini 2013 - Trofeo IMA e Piccoli Amici - Trofeo Power Tech, battendo rispettivamente la Football Project Sianese per 6-4 e l’Olimpia Sport al termine della lotteria dei rigori (6-3). Nei Primi Calci - Trofeo Catello Mari, infine, successo della Diesse Eboli, che ha superato 2-1 in finale gli Aquilotti Cavesi.