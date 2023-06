Calcio giovanile, difesa da record per l'under 15 del Cesena

ROMA - Il Cesena under 15 del tecnico Lorenzo Magi ha stravinto lo scudetto 2022-23 facendo segnare una serie di record: 23 vittorie, due pareggi e la miglior difesa di sempre, con soli sei gol subiti in 25 gare. E’ la difesa meno battuta tra le 100 squadre under 15 di serie A, B e C. Tra i pali del Cesena under 15 c’è il portiere romano Davide Apuzzo, approdato al club bianconero nel 2021, con un passato nelle giovanili della Lazio. Portiere affidabile e concreto, molto forte nelle uscite, conta un rigore parato in questa strabiliante stagione e zero cartellini. Davanti a lui, quattro affiatati difensori (da sinistra, Diego Venturini, Tommaso Casadei, Mattia Ridolfi e Mattia Zaghini). La diga di centrocampo è composta da Enea Casadei, Riccardo Frisoni, il capitano Alessandro Pezzi e Andrea Giunchi. In attacco infine i due bomber: Francesco Scapoli e Federico Tonti. A completare la rosa altri 14 giovani dal promettente futuro che hanno dato il loro contributo in questa cavalcata trionfale. Il vivaio del Cesena è in continua crescita e ha annoverato diversi giocatori approdati anche in nazionale under 20. Altri ragazzi sono stati ingaggiati da squadre blasonate pure di serie A (Juventus e Milan in particolare). Il tecnico Lorenzo Magi è ovviamente entusiasta del gruppo di giovani promesse: «Questa vittoria dei ragazzi è dedicata in particolare a tutti coloro che credono e lavorano ogni giorno con passione nel settore giovanile».