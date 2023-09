“Aemme Cup“ Under 13: volano Juve, Salernitana, Ascoli e Pescara

E' partito e si concluderà domani il torneo Under 13 “Aemme Cup”, tradizionale appuntamento giovanile che fa capo al circuito di appuntamenti organizzati dal talent scout Antonio Marzio. Base della manifestazione di grande richiamo sarà Francavilla a Mare in Abruzzo: i campi interessati dalle partite l'Antistadio, Poggio degli Ulivi e lo stadio di Silvi Marina. Tra le squadre iscritte la Juventus, il Pescara, la Salernitana, l'Ascoli e numerose società dilettantistiche. Cinque gironi da 4 squadre ciascuno. «Ci sono 400 giocatori da poter valutare - racconta Marzio - sono contento del riscontro che stiamo avendio, segno che la serietà paga sempre». Partenze sprint di Juve, Salernitana, Pescara A e Ascoli che domani mattina nei quarti (dalle 9.30) se la vedranno rispettivamente com Villa A, Villa B, Academy Civitanovese e Pescara B. Alle 11.30 la semifinale e alle 16 la finale al Pescara Center Poggio degli Ulivi