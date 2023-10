Va al Pescara Under 13 l'8ª edizione della "Aemme Cup"

Un successo per i padroni di casa nell'ottava edizione della "Aemme Cup" Under 13, tradizionale appuntamento con il calcio giovanile organizzato dal talent scout Antonio Marzio, con la Delfino Pescara come società, e anche questa volta è terminato con un bilancio positivo quanto a presenza di talenti in campo e addetti ai lavori sulle tribune degli impianti su cui si è giocato tra ieri e oggi. Il Pescara ha battuto 2-0 in finale l'Ascoli che aveva superato ai rigori la Juventus in semifinale per 5-4 (dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari). I biancazzurri campini invece si erano imposti 1-0 sulla Salernitana conquistando così la finale vinta a Poggio degli Ulivi. Tommaso Colancecco e Mattia Iannielloi bomber della finale che hanno consegnato il trofeo nelle mani del Pescara.