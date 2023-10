Via ai trofei Caroli: dal 1° novembre l'Under 13 con la Lazio detentrice

Si apre la stagione sportiva 2023-2024 dei Trofei Caroli Hotels. Si svolgerà, infatti, dall' 1 al 5 novembre l'VIII Trofeo Under 13, torneo di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Esordienti misti (giocatori nati nel 2011-2012) in programma in alcuni comuni del Salento: Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” di Castrignano del Capo-Santa Maria di Leuca, Campo Comunale di San Donato di Lecce, Campo Comunale di Matino e nelle strutture private Heffort Sport Village di Parabita, Centro Europa Sport Nardò e Centro New Building Casarano (sede della ASD Gioventù Casarano scuola calcio ufficiale Casarano Calcio). Trenta le formazioni partecipanti suddivise in cinque gironi da sei squadre ciascuno: A) Torino, Bari, Lodigiani, Virtus Junior Stabia, Giovani Cryos, Capo di Leuca; B) Juventus, Virtus Francavilla, Tor Tre Teste, Ragazzi Sprint, Levante Azzurro, Soccer Dream; C) Roma, Sassuolo, Taras Taranto, Wonderful Bari, Grifone Calcio, Fabrizio Miccoli; D) Bologna, Lecce, Vigor Perconti, Lascaris, Invictus Lam, Casarano; E) Lazio, Rimini, Real Casarea, Jonia Calcio, Etra Barletta, Stivo.